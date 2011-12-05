Гайдабура: команда просто остановилась

Главный тренер ЖВК «Тюмень-ТюмГУ» Игорь Гайдабура прокомментировал результат своих спортсменок в матче с «Динамо» (Краснодар) и объяснил причины поражения.

«Сыграли плохо. Вроде бы настраивались на матч должным образом, хотели показать хороший волейбол. Похоже, элементарно „перегорели“. Случилось нечто похожее на поединок первого тура против казанского „Динамо“. Тогда тоже были готовы оказать достойное сопротивление, но ничего не получилось.

Да ничего особенного наш соперник не показал. Безусловно, это очень сильная команда. Но они тоже немало ошибались. Наша проблема в том, что мы играли ещё хуже. Случилось то, что с нами бывало уже нередко. При равном счёте в третьем сете проиграли два мяча, после этого „посыпались“. Команда просто остановилась. Почему так случилось — будем разбираться», — приводит слова Гайдабуры официальный сайт ЖВК «Тюмень-ТюмГУ».