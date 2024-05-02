Определились полуфинальные пары чемпионата мира — 2024 по снукеру

Определились полуфиналисты чемпионата мира – 2024 по снукеру. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с этими парами.
Снукер. Чемпионат мира – 2024. Полуфинальная стадия:
Дэвид Гилберт (31-й номер мирового рейтинга) – Кайрен Уилсон (12-й номер мирового рейтинга) — начало в 15:00 мск.
Джэк Джонс (44-й номер мирового рейтинга) – Стюарт Бинэм (29-й номер мирового рейтинга) — начало в 21:00 мск.
Первые сессии данных поединков начнутся уже сегодня, 2 мая.
Нельзя не отметить, что впервые с 1977 года в полуфинал мирового первенства вышли сразу три игрока, начинавшие свой путь на турнире с квалификационного этапа.
Чемпионат мира по снукеру, который проходит в Шеффилде, завершится 6 мая. Его общий призовой фонд составил £ 2,395 млн. Победитель турнира получит £ 500 тыс.
Действующим победителем ЧМ является бельгиец Люка Бресель. В финале 2023 года он со счётом 18:15 обыграл четырёхкратного обладателя титула Марка Селби.