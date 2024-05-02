Впервые с 1977 года в полуфинале ЧМ по снукеру сыграют три игрока из квалификации

Сегодня, 1 мая, первый номер мирового рейтинга, англичанин Ронни О'Салливан проиграл соотечественнику Стюарту Бинэму (29-й номер мирового рейтинга) в матче 1/4 финала чемпионата мира по снукеру — 10:13.

Таким образом, впервые с 1977 года в полуфинал мирового первенства вышли три игрока, начинавшие свой путь на турнире с квалификации. В матчах за выход в финал будут участвовать валлиец Джек Джонс (44-й в мировой классификации), англичане Стюарт Бинэм (29-й) и Дэвид Гилберт (31-й). Первые двое сыграют между собой, а Гилберт встретится с Кайреном Уилсоном (12-й), единственным снукеристом из четвёрки полуфиналистов, начинавшим турнир с основного раунда.

Чемпионат мира по снукеру, который проходит в Шеффилде, завершится 6 мая. Его общий призовой фонд составил £ 2,395 млн. Победитель турнира получит £ 500 тыс. Действующим победителем соревнований является бельгиец Люка Бресель, который уже завершил выступление в нынешнем розыгрыше чемпионата мира, проиграв в матче первого круга англичанину Дэвиду Гилберту.