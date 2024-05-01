Джадд Трамп покинул чемпионат мира по снукеру, уступив в 1/4 финала Джеку Джонсу

Английский снукерист, второй номер мирового рейтинга Джадд Трамп проиграл матч четвертьфинального раунда чемпионата мира – 2024 валлийцу Джеку Джонсу (44-й номер мирового рейтинга).

Матч 1/4 финала завершился со счётом 13:9 в пользу снукериста из Уэльса.

В полуфинале ЧМ-2024 Джонс сразится с победителем встречи между лидером мирового рейтинга англичанином Ронни О'Салливаном и его соотечественником Стюартом Бинэмом (29-й номер мировой классификации). В данный момент счёт встречи 5:4 в пользу Бинэма.

Напомним, чемпионат мира по снукеру проходит с 20 апреля по 6 мая в Шеффилде (Англия). Общий призовой фонд соревнований составил £ 2,395 млн. Победитель турнира получит £ 500 тысяч. Действующим чемпионом турнира является бельгийский снукерист Люка Бресель, который уже завершил выступление в нынешнем розыгрыше чемпионата мира, проиграв в матче первого круга англичанину Дэвиду Гилберту.