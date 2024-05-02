Марк Аллен — четвёртый игрок в снукер, который возглавит мировой рейтинг без титула ЧМ

38-летний снукерист из Северной Ирландии Марк Аллен возглавит мировой рейтинг после завершения чемпионата мира – 2024, а именно – 7 мая. Для Аллена это событие станет дебютным в карьере.

В данный момент Аллен занимает третье место в рейтинге тура, это (пока) его лучшее достижение в карьере. На ЧМ-2024 Марк дошёл до 1/8 финала, где со счётом 12:13 проиграл Джону Хиггинсу (13-й номер мирового рейтинга).

Интересно, что Аллен станет лишь четвёртым игроком в истории снукера, которому удалось стать лидером мирового рейтинга без титула чемпиона мира. До Марка это были Марк Селби (в 2011 году), Джадд Трамп (в 2012 года) и Дин Цзюньхуэй (в 2014 году). Отметим, что Селби и Трампу после этого удалось завоевать престижный титул.