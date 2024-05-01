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Ронни О'Салливан потерпел поражение в четвертьфинале чемпионата мира — 2024

Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга англичанин Ронни О'Салливан неожиданно не смог пробиться в полуфинал чемпионата мира – 2024.

В четвертьфинальном поединке О'Салливан со счётом 10:13 проиграл чемпиону мира 2015 года Стюарту Бинэму (29-й номер мирового рейтинга). Отметим, что по итогам первой сессии счёт матча был равным 8:8, однако во втором игровом отрезке Бинэму удалось превзойти Ронни.

За выход в финал ЧМ Бинэм сразится с Джэком Джонсом (44-й номер мирового рейтинга), который ранее сенсационно одолел Джада Трампа.

Чемпионат мира по снукеру, который проходит в Шеффилде, завершится 6 мая. Его общий призовой фонд составил £ 2,395 млн. Победитель турнира получит £ 500 тыс.

Действующим победителем ЧМ является бельгиец Люка Бресель. В финале 2023 года он со счётом 18:15 обыграл четырёхкратного обладателя титула Марка Селби. Интересно, что и Бресель, и Селби уже завершили своё выступление в текущем розыгрыше.