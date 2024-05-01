Ронни О'Салливан отдаст лидерство в мировом рейтинге Марку Аллену по итогам ЧМ-2024

Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга англичанин Ронни О'Салливан упустит лидерство в мировом рейтинге по итогам выступления на чемпионате мира – 2024.

Напомним, 48-летний О'Салливан завершил борьбу за рекордный восьмой титул на стадии четвертьфинала. Ронни со счётом 10:13 проиграл чемпиону мира 2015 года Стюарту Бинэму (29-й номер мирового рейтинга).

Для того чтобы сохранить первое место в рейтинге тура, О'Салливану необходимо было выиграть ЧМ. Других вариантов у Ронни не было. На лидерство в рейтинге также претендовал Джадд Трамп, для возвращения на первую строчку ему нужно было выйти в финал ЧМ-2024, однако Джадд также проиграл на стадии 1/4 финала.

В лайв-рейтинге О'Салливан уже опустился на четвёртую строчку. С 7 мая, после завершения ЧМ, на первое место в мировом рейтинге гарантированно поднимется 38-летний Марк Аллен. Причём Марк тоже уже не борется за титул чемпиона в Крусибле, он потерпел поражение ещё в 1/8 финала.