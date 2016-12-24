Москвина: Кавагути и Смирнов показали, что из любой ситуации можно найти выход

Известный тренер по фигурному катаниюпрокомментировала пятое место, которое заняли на чемпионате России её ученики, спортивная пара«Мне не хочется сейчас на чемпионате России, где соревнуются спортсмены высокого класса, говорить о том, что у Юко была травма. Жизнь она не прямая асфальтированная дорога, и даже хорошая асфальтированная дорога портится и требует ремонта. У ребят так случилось. Можно было сразу закончить кататься после травмы, потому что пока они восстанавливались (а мы ожидали, что это будет год-два, но Юко восстановилась за полгода), другие молодые и здоровые способные спортсмены, которые никого не ждали, конечно, ушли вперед. Но дать возможность Юко и Саше преодолеть на своем жизненном пути непреодолимые сложности – это надо было сделать. И я как человек, который знает, что в жизни много чего может случиться, дала им такой шанс. И рада этому. Пусть на чемпионате России ребята спустились со своих мест, но они не ушли, подняв ручки, мол, ах, вот так, ну мы закончили. Они восстановились до конца, и то, как прокатались на данный момент, они так могут. И этим они показали пример тем людям, у которых есть жизненные сложности, проблемы в любой сфере, и в профессиональном плане, и по здоровью, Юко и Саша показали этим людям пример, как со всем этим нужно справляться. Что если после такого сбоя, который практически перечеркнул их карьеру, они снова вышли на ледовую арену и порадовали тех, кто их поддерживал, это прекрасно. Да, они продемонстрировали небезупречное катание, но они показали, что из любой ситуации можно находить выход. А мне как тренеру это позволило их ставить в пример тем спортсменам, которые катаются в нашей группе школы «Звездный лед». Молодые видели, как шло, как идет этот процесс восстановления, и это пример наблюдения психологического, пример того, как они себя ведут на тренировке, как борются со сложностями, как они преодолевают проблемы. Это пример стойкости. Это большое великое дело. Это и есть традиции — передавать не только мастерство от поколения к поколению, но и психологические, морально-волевые, поведенческие, хореографические, личностные качества, чтобы молодое поколение переходило на более высокий уровень комплексно подготовленным. Вот в этом и была моя задача как педагога.Ясно, что на данный момент Юко и Саша выглядят не так, как могли бы катать программы чисто, но это дает им возможность развиваться и рассматривать дальнейшие планы на свою судьбу», — приводит слова Москвиной пресс-служба ФФККР.