Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Витязь — ХК Нефтехимик!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Москвина: Кавагути и Смирнов показали, что из любой ситуации можно найти выход

24 декабря 2016, суббота. 22:33. Другие
Известный тренер по фигурному катанию Тамара Москвина прокомментировала пятое место, которое заняли на чемпионате России её ученики, спортивная пара Юко Кавагути и Александр Смирнов.

«Мне не хочется сейчас на чемпионате России, где соревнуются спортсмены высокого класса, говорить о том, что у Юко была травма. Жизнь она не прямая асфальтированная дорога, и даже хорошая асфальтированная дорога портится и требует ремонта. У ребят так случилось. Можно было сразу закончить кататься после травмы, потому что пока они восстанавливались (а мы ожидали, что это будет год-два, но Юко восстановилась за полгода), другие молодые и здоровые способные спортсмены, которые никого не ждали, конечно, ушли вперед. Но дать возможность Юко и Саше преодолеть на своем жизненном пути непреодолимые сложности – это надо было сделать. И я как человек, который знает, что в жизни много чего может случиться, дала им такой шанс. И рада этому. Пусть на чемпионате России ребята спустились со своих мест, но они не ушли, подняв ручки, мол, ах, вот так, ну мы закончили. Они восстановились до конца, и то, как прокатались на данный момент, они так могут. И этим они показали пример тем людям, у которых есть жизненные сложности, проблемы в любой сфере, и в профессиональном плане, и по здоровью, Юко и Саша показали этим людям пример, как со всем этим нужно справляться. Что если после такого сбоя, который практически перечеркнул их карьеру, они снова вышли на ледовую арену и порадовали тех, кто их поддерживал, это прекрасно. Да, они продемонстрировали небезупречное катание, но они показали, что из любой ситуации можно находить выход. А мне как тренеру это позволило их ставить в пример тем спортсменам, которые катаются в нашей группе школы «Звездный лед». Молодые видели, как шло, как идет этот процесс восстановления, и это пример наблюдения психологического, пример того, как они себя ведут на тренировке, как борются со сложностями, как они преодолевают проблемы. Это пример стойкости. Это большое великое дело. Это и есть традиции — передавать не только мастерство от поколения к поколению, но и психологические, морально-волевые, поведенческие, хореографические, личностные качества, чтобы молодое поколение переходило на более высокий уровень комплексно подготовленным. Вот в этом и была моя задача как педагога.

Ясно, что на данный момент Юко и Саша выглядят не так, как могли бы катать программы чисто, но это дает им возможность развиваться и рассматривать дальнейшие планы на свою судьбу», — приводит слова Москвиной пресс-служба ФФККР.
Источник: Федерация фигурного катания на коньках Сообщить об ошибке
Теги
Александр Смирнов - фигурное катание Юко Кавагути
Новости. Другие
24 декабря 2016, суббота
22:33 Москвина: Кавагути и Смирнов показали, что из любой ситуации можно найти выход
22:14 Вудс сыграл раунд в гольф с Трампом на его поле в Палм-Бич
21:51 Белорусская гимнастка Станюта завершила карьеру
21:48 Тронхейм готов провести финал КМ по лыжным гонкам, которого лишилась Тюмень
21:48 Аликин: в ситуации с допингом нет жёсткой политики со стороны функционеров
20:39 Загитова: второе место на чемпионате России стало для меня большим сюрпризом
20:31 «Норильский никель» взял реванш у «Газпрома-Югра» в ЧР по мини-футболу
20:19 Парамыгина: сейчас я не могу выразить солидарность с российским биатлоном
20:14 «Новая генерация» на выезде одолела «Ухту» в ЧР по мини-футболу
20:04 Лыжница Шаповалова: я ничего не царапала и не повреждала
20:02 Погорилая: я отдала все силы, после проката даже отказали руки
19:43 Баздырева: возможно, будем подавать апелляцию на решение CAS
19:36 Медведева: я же умею прыгать каскад из трёх тройных, почему мне это не сделать?
19:24 Бестемьянова: Медведева сегодня просто потрясла, каталась божественно
19:10 На проведение матча на первенство мира по шахматам претендуют Сингапур и Япония
19:00 Сотскова объяснила, почему расплакалась после выступления на чемпионате России
18:49 Климов: помарки — это рабочие моменты, которые со временем будут преодолены
18:39 Медведева завоевала золото чемпионата России по фигурному катанию
18:37 «Дина» вновь обыграла «Тюмень» в ЧР по мини-футболу
18:17 Карякин: каких-то завышенных ожиданий от ЧМ по рапиду и блицу не испытываю
17:51 Мозер: до ЧР Столбова и Климов только по разу прокатали программы
17:16 «СКА-Нефтяник» не знает поражений в чемпионате России по хоккею с мячом
17:04 Панкина: Всероссийская федерация плавания прыгает из крайности в крайность
16:47 Гол Голубкова спас казанское «Динамо» от поражения в матче ЧР с «Водником»
16:41 Панжинский и Матвеева выиграли спринтерские гонки на «Красногорской лыжне»
15:44 Скончался двукратный победитель Олимпиады-1980 Мирутс Ифтер
15:34 Столбова и Климов — трёхкратные чемпионы России по фигурному катанию
15:28 Московское «Динамо» одолело «Родину» в ЧР по хоккею с мячом
14:52 Тарасов: они всё это затевают, чтобы забрать у России соревнования
14:38 Более 100 лыжников потребовали от МОК и FIS ужесточить борьбу с допингом
14:27 «Динамо» в гостях не смогло переиграть «Прогресс» в матче ЧР по мини-футболу
13:48 Власенко избран президентом Федерации водного поло России
13:38 Лыжница Иванова: документы об отстранении пришли
12:56 «Сибиряк» сыграл вничью с «Синарой» во втором матче 11-го тура ЧР
12:42 С. Фуркад: нужно продолжать биатлонное шоу, а не закулисные игры
11:45 Слепцова победила в индивидуальной гонке на этапе Кубка России в Чайковском
10:59 «Кузбасс» оказался сильнее «Байкала-Энергия» в ЧР по хоккею с мячом
10:37 Кашкаров: вина практически доказана, нам просто дали отсрочку
10:00 Трансляция новогодних соревнований по конкуру и выездке в Maxima Stables
09:46 Тихонов: во всех проблемах российского спорта виновен один человек
09:39 Жуков: надеюсь, Россия выступит на Олимпиаде-2018, но сейчас трудно сказать
09:30 Зиннуров: США использовали Игры-2016 как инструмент давления на Россию
09:23 Губерниев: Фуркад переживал персонально за Шипулина, не попал ли он в список
03:48 Виролайнен: в ситуации с этапом КМ в Тюмени очень обидно за болельщиков
02:16 Вяльбе назвала информацию об отстранении Легкова и Вылегжанина преждевременной
Все новости RSS
Верите ли вы, что 6 российских лыжников, выступавших в Сочи-2014, употребляли допинг?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2016
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+