Кудрявцев: Загитова будет бороться за золото ОИ, но не 2018-го, а 2022 года

Известный тренер по фигурному катаниюподвёл итоги чемпионата России в одиночном катании в Челябинске, где победу одержала, серебряным призёром стала, а бронзу завоевала«Чемпионат показал рост во всех видах фигурного катания. В частности, в женском одиночном катании продолжается успешная подготовка молодых спортсменок в каждой школе Москвы, Санкт-Петербурга и периферийных городов. Это связано с тем, что в последние годы ФФККР уделяет особое внимание развитию этого вида спорта даже в самых удаленных уголках страны.Обратите внимание, что Алина Загитова появилась из детской школы Ижевска. Если мы ещё больше расширим географию фигурного катания, то конкуренция усилится на порядок. Хотя у женщин она уже и так высока. Та же Загитова обладает очень сложной техникой в произвольной программе, которой сейчас больше нет ни у кого. Что касается артистизма, то вторая оценка к ней придёт значительно позже — по мере развития. У Алины всё впереди по части борьбы за золото Олимпиады — не Пхёнчхана-2018, но Пекина-2022.Медведева сейчас в прекрасной форме. Она выполнила произвольную программу в Челябинске даже сильнее, чем на финале Гран-при в Марселе. Она позволила себе нарушение правил в произвольной программе и, не учитывая лишний прыжок, сумела оторваться от конкурентов. Это говорит о том, что в чемпионате России выступать сложнее, чем на некоторых международных соревнованиях. Даже занявшая пятое место Радионова могла принести России медаль, если бы поехала на чемпионат Европы. Сейчас среди наших девушек почти все из первой десятки могут бороться за медали на континентальном первенстве», — цитируют Кудрявцева «Известия».