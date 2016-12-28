Грищук — вице-чемпион мира по быстрым шахматам

Украинский гроссмейстеродержал победу на чемпионате мира по быстрым шахматам в Дохе (Катар). 11 баллов в 15 партиях набрали Иванчук,, но по дополнительным показателям украинец победил, россиянин стал вторым, а норвежец — третьим. Участник недавнего матча за шахматную корону россиянинстал 35-м, набрав 8 очков.В 2014 и 2015 годах чемпионат мира по быстрым шахматам выигрывал Карлсен, в 2012 году победу праздновал Карякин. Ранее среди россиян также побеждал(в 2001 году).29-30 декабря в Дохе пройдёт турнир по блицу.