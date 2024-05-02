Скончался вице-президент Федерации спортивной борьбы России

Вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Ризван Бочкаев скончался 1 мая, о чём сообщил президент организации Михаил Мамиашвили.

«Ризвана Султановича не стало 1 мая. В голове не укладывается. Это огромная, колоссальная трагедия. Надёжный труд, неравнодушный руководитель. Он сердцем переживал за дело, фактически реанимировал и сделал популярным вид спорта. Самые искренние слова соболезнования родным и близким», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

Бочкаеву шёл 59-й год. Он также был президентом всемирного комитета грэпплинга Объединённого мира борьбы (UWW) заслуженным тренером России. О конкретных причинах смерти вице-президента не сообщается.