Заур Угуев стал семикратным чемпионом России по вольной борьбе

Олимпийский чемпион 2020 года борец вольного стиля Заур Угуев стал семикратным чемпионом России. Спортсмен выиграл очередную золотую медаль в рамках предолимпийского чемпионата страны 2024 года, который проходит в Московской области.

В финале весовой категории до 61 кг противником олимпионика стал Башир Магомедов (оба — Дагестан). Поединок завершился со счётом 2:0.

Ранее стал известен победитель и в весовой категории до 92 кг. Там первенствовал представитель ХМАО-Югры Алан Багаев. Он одолел борца из Дагестана Асхаба Саадуллаева. Напомним, чемпионат России по вольной борьбе — 2024 проходит с 1 по 4 мая. Турнир пропускают Заурбек Сидаков и Артур Найфонов. Сегодня, 2 мая, определятся победители в весовых категориях до 70 и 79 кг.