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Бах назвал сложным вопрос регулирования деятельности трансгендеров* в спорте

Бах назвал сложным вопрос регулирования деятельности трансгендеров* в спорте
Томас Бах
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что вопрос участия трансгендеров* в соревнованиях является сложным. Он отметил, что у профессионального сообщества нет единого мнения по этому поводу.

«Выездка и тяжёлая атлетика не имеют к этому никакого отношения. Например, какие-то соревнования по лёгкой атлетике, метание молота. По этой причине МОК после консультаций со спортсменами женского пола и трансгендерами*, психологами, представителями науки и остальными разработал рекомендации по поиску лучших решений в каждой из дисциплин. Решения должны основываться на научной базе и могут быть приняты только после консультаций со всеми сторонами», — сказал Бах в интервью RAC1.

Ранее глава МОК заявил, что будучи руководителем олимпийского движения его задачей является не вмешиваться в политику.

*Деятельность «Международного общественного движения ЛГБТ» запрещена в Российской Федерации.

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