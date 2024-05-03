Бах назвал сложным вопрос регулирования деятельности трансгендеров* в спорте

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что вопрос участия трансгендеров* в соревнованиях является сложным. Он отметил, что у профессионального сообщества нет единого мнения по этому поводу.

«Выездка и тяжёлая атлетика не имеют к этому никакого отношения. Например, какие-то соревнования по лёгкой атлетике, метание молота. По этой причине МОК после консультаций со спортсменами женского пола и трансгендерами*, психологами, представителями науки и остальными разработал рекомендации по поиску лучших решений в каждой из дисциплин. Решения должны основываться на научной базе и могут быть приняты только после консультаций со всеми сторонами», — сказал Бах в интервью RAC1.

Ранее глава МОК заявил, что будучи руководителем олимпийского движения его задачей является не вмешиваться в политику.

*Деятельность «Международного общественного движения ЛГБТ» запрещена в Российской Федерации.