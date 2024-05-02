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Главный тренер сборной по гимнастике в Британии покинул должность перед ЧЕ и ОИ

Главный тренер сборной по гимнастике в Британии покинул должность перед ЧЕ и ОИ
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Главный тренер женской сборной Великобритании по спортивной гимнастике Дэвид Кенрайт покинул свой пост накануне чемпионата Европы и незадолго до Олимпийских игр в Париже.

«Совместно мы достигли многого, чем мы все можем безмерно гордиться, и это окажет долгосрочное положительное влияние на наш вид спорта и всех, кто им занимается. Я буду скучать по всем и желаю вам всего наилучшего в ближайшие месяцы и в дальнейшем», — приводит слова Кенрайта ESPN.

Напомним, чемпионат Европы стартует через неделю, в четверг, и уже на него гимнастов будут сопровождать директор по олимпийским дисциплинам Трейси Уиттакер-Смит и технический советник Скотт Ханн.

Неизвестно, что стало конкретной причиной ухода Кенрайта с должности. Он возглавлял британскую сборную на протяжении семи лет. Под его руководством Великобритания выиграла свою первую олимпийскую командную медаль за 93 года на Олимпийских играх в Токио в 2021 году.

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