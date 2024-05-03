Регбист сборной Англии прокомментировал своё задержание во время дебоша в баре

Регбист сборной Англии Виллиэми Вунипола рассказал о происшествии во время отдыха в баре на Болеарских островах. Он в пьяном виде был задержан силами правопорядка. Для того чтобы усмирить регбиста, пришлось применить электрошокеры.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

«Я не помню, чтобы меня били электрошоком. Помню, что собирался на выход и что-то ударило меня сзади. На мне две отметины. Даже когда я был на полу, они были шокированы тем, что у меня всё ещё оставались силы сопротивляться им, за что я и был подвергнут ещё одному удару электрошокером. Я просто помню момент болевого шока. Следующее, что я осознал, – что я уже лежу на полу», — приводит слова Вуниполы Daily Mail.

31-летний Вунипола — серебряный и бронзовый призёр чемпионатов мира по регби, играет под восьмым номером за клуб Премьер-лиги «Сарацины».