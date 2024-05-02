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Стюарт Бинэм — о победе над О'Салливаном на ЧМ: я играл с улыбкой, как и в 2015 году

Стюарт Бинэм — о победе над О'Салливаном на ЧМ: я играл с улыбкой, как и в 2015 году
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Чемпион мира 2015 года Стюарт Бинэм прокомментировал победу над Ронни О'Салливаном в четвертьфинале чемпионата мира – 2024. Их встреча завершилась со счётом 13:10 в пользу Стюарта.

«Я думал, что буду просто наслаждаться матчем, но в то же время что-то щёлкнуло во мне. Я сыграл невероятно последние пару фреймов. Это была тяжёлая битва. Но я чувствовал себя спокойно и наслаждался каждой секундой. Я шёл ноздря в ноздрю с лучшим игроком всех времён. Если посмотреть назад, то это было просто великолепно.

Мой послужной список в матчах с ним невелик, скорее всего, как и у всех остальных. Но когда я вышел к столу, у меня вдруг что-то щёлкнуло, и мне стал нравиться каждый мой удар. Я помню, как сделал закатил в лузу красный при счёте 10:9. Тогда я подумал: «Нет, я сделаю это. Это мой шанс, я сделаю это». Это место раскрывает мои лучшие качества, я играл с улыбкой на лице, как и в 2015 году», — сказал Бинэм после поединка.

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