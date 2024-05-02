Экс-глава Объединенного мира борьбы (UWW) Георгий Брюсов посетил чемпионат России по вольной борьбе, который продлится до 4 мая в Москве. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.

Брюсов поздравил тех борцов, которые уже завоевали медали на чемпионате России, в том числе и олимпийского чемпиона Завура Угуева, который с 2017 года не проиграл ни одной схватки на национальном чемпионате, а в 2019 году стал ещё и чемпионом мира и по этому поводу был освобождён от национального турнира.

Напомним, этот чемпионат России проводится как предолимпийский. Борцы из России с разрешения UWW могут выступать на международной арене под нейтральным флагом. Они вправе получить нейтральный статус и отобраться на Олимпийские игры в Париже.