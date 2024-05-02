Ронни О'Салливан прокомментировал поражение от Бинэма в четвертьфинале чемпионата мира

Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга англичанин Ронни О'Салливан прокомментировал своё выступление на чемпионате мира – 2024.

Напомним, в четвертьфинальном поединке 48-летний О'Салливан со счётом 10:13 проиграл чемпиону мира 2015 года Стюарту Бинэму (29-й номер мирового рейтинга). Из-за данного поражения после ЧМ Ронни потеряет лидерство в мировом рейтинге.

«Стюарт наносил более сильные удары, делал более длинные брейки, лучше защищался. Он был лучшим игроком, а я просто пытался бороться. Я проиграл этот матч, Стюарт заслужил победу, он играл очень хорошо. Я пытался бороться и держался там так долго, как мог, но моей победе не суждено было случиться.

Мне понравился этот ЧМ, и, что важно для меня, я получил удовольствие от игры. Впервые за два года я чувствую, что хочу продолжать играть. Я с нетерпением жду, когда вновь возьму свой кий и услышу звук шаров. Это не имеет никакого отношения к завоеванию титулов. Невозможно выигрывать всё», — сказал Ронни после матча.