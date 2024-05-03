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Дзюдоистка Борисова выиграла бронзу турнира «Большого шлема» в Душанбе

Дзюдоистка Борисова выиграла бронзу турнира «Большого шлема» в Душанбе
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Российская дзюдоистка Глафира Борисова выиграла бронзовую медаль в рамках турнира «Большого шлема» в столице Таджикистана Душанбе. В малом финале весовой категории до 52 кг россиянка одержала победу в поединке с немецкой спортсменкой Машей Балхаус.

Перед этим поединком российские дзюдоисты завоевали ещё две бронзовые награды этого турнира. В весе до 48 кг Аина Моисеева одолела словенскую спортсменку Марушу Стангар, а Изнаур Сааев, который выступает в весовой категории до 60 кг, выиграл малый финал у дзюдоиста из Таджикистана Хакдода Гулова. Турнир «Большого шлема» в столице Таджикистана начался в пятницу и завершится в воскресенье, 5 мая. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Ранее российские дзюдоисты завоевали пять медалей на чемпионате Европы, который проходил в Загребе (Хорватия) с 25 по 28 апреля. Золотые медали достались Иналу Тасоеву, Кристине Дудиной и Матвею Каниковскому.

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