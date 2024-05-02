Американские спортсмены сомневаются в честной работе ВАДА

Американская ассоциация спортсменов в письме в Управление национальной политики по контролю за наркотиками выразила обеспокоенность по поводу того, что ВАДА нечестно будет проводить Олимпийские игры в Париже.

«Мы снова готовимся к новым Олимпийским и Паралимпийским играм с серьёзными опасениями по поводу того, будут ли игровые условия равными и соревнования честными», — приводит слова спортсменов в письме Inside The Games.

Спортсмены также потребовали провести полноценное и независимое расследование по делу о китайских пловцах-допингистах, против которых не было введено никаких санкций. Наоборот, ВАДА приняла сторону китайцев, которые провели собственное расследование и утверждали, что вещество триметазидин найдено у спортсменов в незначительном количестве.

В то же время к некоторым другим странам санкции ВАДА применяет без дополнительного расследования.