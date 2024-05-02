Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Американские спортсмены сомневаются в честной работе ВАДА

Американские спортсмены сомневаются в честной работе ВАДА
Аудио-версия:
Комментарии

Американская ассоциация спортсменов в письме в Управление национальной политики по контролю за наркотиками выразила обеспокоенность по поводу того, что ВАДА нечестно будет проводить Олимпийские игры в Париже.

«Мы снова готовимся к новым Олимпийским и Паралимпийским играм с серьёзными опасениями по поводу того, будут ли игровые условия равными и соревнования честными», — приводит слова спортсменов в письме Inside The Games.

Спортсмены также потребовали провести полноценное и независимое расследование по делу о китайских пловцах-допингистах, против которых не было введено никаких санкций. Наоборот, ВАДА приняла сторону китайцев, которые провели собственное расследование и утверждали, что вещество триметазидин найдено у спортсменов в незначительном количестве.

В то же время к некоторым другим странам санкции ВАДА применяет без дополнительного расследования.

Материалы по теме
ВАДА применило санкции к Тунису
В ВАДА вновь объяснили разницу между делом Валиевой и нарушениями пловцов из Китая
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android