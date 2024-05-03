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Ронни О'Салливан объяснил, почему он принял участие в ЧМ по снукеру

Ронни О'Салливан объяснил, почему он принял участие в ЧМ по снукеру
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Английский снукерист, первый номер мирового рейтинга Ронни О'Салливан рассказал, почему он принял участие в чемпионате мира – 2024, который проходит в Шеффилде (Англия).

«Я не собирался играть в этом турнире, пока не появился новый спонсор и меня просто обязали участвовать. Если бы я не приехал сюда, я бы занялся многими любимыми делами. В жизни так много всего нужно успеть сделать», — приводит слова англичанина Eurosport.

Напомним, в четвертьфинальном поединке 48-летний О'Салливан со счётом 10:13 проиграл чемпиону мира 2015 года Стюарту Бинэму (29-й номер мирового рейтинга), который в эти минуты проводит полуфинальный матч ЧМ с Джеком Джонсом из Уэльса.

Отметим, что Ронни О'Салливан — семикратный чемпион мира. После окончания турнира он потеряет лидерство в мировом рейтинге.

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