Клубы Хубежты и Егорова вышли в финал Бундеслиги по спортивной борьбе

В финал немецкой Бундеслиги по спортивной борьбе вышли клуб«Инспринген» и «Вейнгартен», за который выступает, сообщает официальный сайт ФСБР. Финальные матчи пройдут 7 и 14 января.В первом полуфинале «Испринген» и «Аален-05» победителя не определили — 11:11. Кахабер Хубежты (до 75 кг) победил(до 61 кг) из «Аалена-05» оказался сильнее шведа Фрунзе Арутюняна.Во втором полуфинале «Испринген» выиграл со счётом 13:7. Хубежты досрочно победилВ другом полуфинале «Вейнгартен» дважды победил «Нендинген» — 14:8 и 11:6. В первом матчеоказался сильнее румына, а во втором проиграл кубинцу