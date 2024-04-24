Юлия Ефимова пропустит старт в Баня-Луке из-за состояния здоровья

Трёхкратный призёр Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова не сможет стартовать на соревнованиях в Баня-Луке (Босния и Герцеговина) из-за высокой температуры.

«Я очень хотела выступить на этих соревнованиях, но поднялась высокая температура, и я вынуждена была сняться», — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».

Соревнования пройдут 27 и 28 апреля, и для многих пловцов из России этот старт будет первым на международной арене начиная с 2022 года, потому что этот турнир проводится не под эгидой World Aquatics.

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Ранее Ефимова рассказывала и о своих планах по поводу получения нейтрального статуса. Другие пловцы из России заявляли, что не хотели бы ехать на Олимпийские игры в Париже без всей своей команды. Пловец Иван Гирёв отказался от нейтрального статуса, который получил.