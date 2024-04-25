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Чемпионат мира — 2024 по снукеру: расписание шестого игрового дня

Сегодня, 25 апреля, в Шеффилде (Великобритания) состоится шестой игровой день чемпионата мира по снукеру. Пройдут сессии матчей 1/16 и 1/8 финала.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Снукер. Чемпионат мира — 2024. Шестой игровой день. Расписание

Первая сессия

15:00

Дэвид Гилберт (Англия) — Роберт Милкинс (Англия)

21:00

Джадд Трамп (Англия) — Том Форд (Англия)

Вторая сессия

16:30

Ронни О'Салливан (Англия) — Джексон Пэйдж (Уэльс) — текущий счёт 8:1

21:00

Джон Хиггинс (Шотландия) — Джейми Джонс (Уэльс) — текущий счёт 5:4

Напомним, ранее борьбу на турнире завершил действующий чемпион мира бельгийский спортсмен Люка Бресель. На турнире также повторили антирекорд — восемь снукеристов из топ-16 рейтинга проиграли в первом раунде (Люка Бресель, Марк Селби, Марк Уильямс, Дин Джуньху, Али Картер, Гэри Уилсон, Аньда Чжан, Барри Хокинс).