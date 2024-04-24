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Чили примет чемпионат мира по велоспорту на треке в 2025 году

Чили примет чемпионат мира по велоспорту на треке в 2025 году
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Чемпионат мира по велоспорту на треке в 2025 году пройдёт в Сантьяго (Чили). Об этом сообщает Международный союз велосипедистов (UCI).

Ранее была информация о том, что чемпионат мира по трековым велогонкам пройдёт в Сан-Хуане (Аргентина). Причина изменения места проведения пока неизвестна.

Аргентина была выбрана принимающей стороной ещё в 2022 году, но теперь Чили впервые примет соревнование с 15 по 19 октября 2025 года. Это будет первый раз, когда Южная Америка примет соревнование после Колумбии, которая проводила чемпионат мира в 2014 году.

В 2024 году соревнования начнутся 16 октября и завершатся 20 октября. Чемпионаты мира проводятся ежегодно по различным дисциплинам и дистанциям в велоспорте.

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