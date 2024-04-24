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Британская пловчиха Элис Диринг завершила карьеру

Британская пловчиха Элис Диринг завершила карьеру
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26-летняя американская пловчиха Элис Диринг, специализирующаяся на плавании в открытой воде, завершила профессиональную карьеру. Об этом сообщает World Aquatics в своих социальных сетях.

Напомним, Диринг представляла Великобританию на Олимпийских играх — 2020, также она является соучредителем Ассоциации плавания темнокожих в 2020 году. Она участвовала в женском марафонском заплыве на 10 км в Токио в 2020 году, заняв 19-е место.

После 2021 года Диринг практически не появлялась на международных стартах. Будучи известной личностью в Великобритании, она неоднократно поднимала вопрос о создании и использовании шапочек для плавания специально для темнокожих людей. Это было связано с другой структурой волос у темнокожих, из-за которой обычные шапочки приносили им дискомфорт.

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