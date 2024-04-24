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Усэйн Болт рассказал о самом большом сожалении в карьере

Усэйн Болт рассказал о самом большом сожалении в карьере
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Ямайский легкоатлет Усэйн Болт, который специализируется в беге на короткие дистанции, рассказал, что его главное сожаление в карьере — это старт на чемпионате мира — 2011, где он установил мировой рекорд, но не смог пробежать менее 19 секунд.

«Если называть одно сожаление, то это то, что я не пробежал менее 19 секунд», — приводит слова Болта RMC Sport.

Отметим, что в том старте он пробежал 200 метров за 19,19 секунды и установил мировой рекорд, побив свой же, потому что он уже вошёл в историю, ранее установив рекорд на 200 метров на Олимпийских играх 2008 года в Пекине. Тогда он пробежал за 19,30 секунды, побив рекорд Майкла Джонсона.

Болт — восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. За время выступлений установил восемь мировых рекордов, сейчас ему 37 лет, он завершил карьеру в большом спорте в 2017 году.

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