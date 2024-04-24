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«Локо» ищёт замену для Дзюбы, «Зенит» пополнил состав правления. Главное к вечеру

«Локомотив» состав шорт-лист игроков, которые могут заменить Артёма Дзюбу, ЦСКА подшутил над ситуацией Квинси Промеса, а экс-игрок «Мордовии» Ле Таллек вошёл в состав правления «Зенита». «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 24 апреля.

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