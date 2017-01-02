Сотскова: никакой невозможности обыграть Медведеву лично я не вижу.

Бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катаниюпрокомментировала точку зрения о том, что сейчас обыграть лидера сборной Россиине может ни одна фигуристка мира, а также рассказала, как относится к сравнениям с«Думаю, что ничего невозможного в спорте нет. Нужно просто работать. Получать за прыжки „+3“, как получает Медведева, — она ведь действительно прыгает очень хорошо, но никакой невозможности её обыграть лично я не вижу.Мне вообще, если честно, непонятны разговоры о том, что с переходом к Елене Германовне Буяновой я стала похожа на Аделину. В качестве скольжения, возможно, определённое сходство есть: в конце концов, у нас с Сотниковой один „скользист“ – Максим Завозин. Аделина катается очень быстро и широко: в том, чтобы уметь так катить, я вижу только плюсы. Что до программ и стиля катания, они у нас разные», — цитирует Сотскову «Спорт-экспресс».