Фаткулина выиграла второй старт на 500 м на ЧЕ в спринтерском многоборье

Россиянкапобедила во втором старте на дистанции 500 метров на чемпионате Европы по конькобежному спорту в спринтерском многоборье в Херенвене. В общем зачёте после трёх дистанций из четырёх Ольга располагается на второй позиции, уступая только чешке Каролине Ербановой.1. Ольга Фаткулина (Россия) – 38,07.2. Каролина Ербанова (Чехия) – 38,19.3. Йорьен Тер Морс (Голландия) – 38,29…8. Екатерина Шихова (Россия) – 38,91.1. Каролина Ербанова (Чехия) – 114,265.2. Ольга Фаткулина (Россия) – 114,305.3. Йорьен Тер Морс (Нидерланды) – 114,830…5. Екатерина Шихова (Россия) – 116,045.