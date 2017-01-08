Фаткулина выиграла второй старт на 500 м на ЧЕ в спринтерском многоборье

Россиянка Ольга Фаткулина победила во втором старте на дистанции 500 метров на чемпионате Европы по конькобежному спорту в спринтерском многоборье в Херенвене. В общем зачёте после трёх дистанций из четырёх Ольга располагается на второй позиции, уступая только чешке Каролине Ербановой.
Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Херенвен, Нидерланды
Спринтерское многоборье. Женщины. 500 м. Второй старт
1. Ольга Фаткулина (Россия) – 38,07.
2. Каролина Ербанова (Чехия) – 38,19.
3. Йорьен Тер Морс (Голландия) – 38,29…
8. Екатерина Шихова (Россия) – 38,91.
После трёх дистанций из четырёх
1. Каролина Ербанова (Чехия) – 114,265.
2. Ольга Фаткулина (Россия) – 114,305.
3. Йорьен Тер Морс (Нидерланды) – 114,830…
5. Екатерина Шихова (Россия) – 116,045.