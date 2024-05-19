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Гнездилов завоевал золото в толкании ядра на ЧМ по лёгкой атлетике среди паралимпийцев

Гнездилов завоевал золото в толкании ядра на ЧМ по лёгкой атлетике среди паралимпийцев
Денис Гнездилов
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Россиянин Денис Гнездилов стал победителем чемпионата мира по лёгкой атлетике среди паралимпийцев, который проходит в Кобе (Япония). Параспортсмену не было равных в соревнованиях по толканию ядра в классе F40. Он толкнул снаряд на 11,36 метра.

Ранее бронзовые награды завоевали Георгий Маргиев (прыжки в высоту, класс T47) и Александр Зайцев (толкание ядра, класс F20). Лидером медального зачёта соревнований является сборная Китая.

Гнездилов является победителем Паралимпийских игр, которые состоялись в 2021 году в Японии. В аналогичных соревнованиях он метнул снаряд на 11,16 м. Чемпионат мира по лёгкой атлетике среди паралимпийцев проходит с 17 по 25 мая. Соревнования были перенесены из-за пандемии коронавируса и Паралимпиады-2020.

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