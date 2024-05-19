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Тренер «Кристалла» — о победе в Суперкубке: наше индивидуальное мастерство не остановить

Тренер «Кристалла» — о победе в Суперкубке: наше индивидуальное мастерство не остановить
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Главный тренер пляжного ФК «Кристалл» (Санкт-Петербург) Анжело Ширинци рассказал об эмоциях после победы в Суперкубке страны над «Локомотивом» (Москва).

«Очень хорошо себя ощущаю. Всегда приятно соревноваться с лучшими и, конечно, выиграть трофей. Сегодня отличная погода и у нас всё получилось. Я видел на поле две очень сконцентрированные на игре команды. Финал трудный, до конца неочевидно, кто выиграет, но мы смогли забить больше мячей, чем «Локомотив». Они не так много ошибались, но индивидуальное мастерство «Кристалла» не остановить», — приводит слова Ширинци BSRussia.

Напомним, 18 мая в матче за Суперкубок России по пляжному футболу «Кристалл» одержал победу над «Локомотивом» со счётом 6:5.

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