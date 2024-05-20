В Иране отменили все спортивные мероприятия из-за гибели президента Раиси

Все спортивные мероприятия в Иране отменили на этой неделе в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна. Об этом сообщает иранское агентство IRNA cо ссылкой на заместителя министра спорта исламской республики Сейеда Мохаммада Шарвина Эсбагяна.

«Приказом министра по делам молодёжи и спорта все соревнования на этой неделе отменены», — говорится в сообщении агентства.

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета; помимо главы государства, на борту находился министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян. Известно, что инцидент произошёл примерно в 600 км к северо-западу от Тегерана.