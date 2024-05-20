Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен выиграл турнир по шахматам в Касабланке. Он не проиграл ни одной партии, набрав 4,5 балла.

В воскресенье, 19 мая, во 2-м туре все игроки турнира по «шахматам Касабланки» сначала получили позиции по мотивам исторических игр для своей предстоящей партии. После двух минут на изучение и расстановку фигур игра началась.

Второе место занял американец Хикару Накамура, набрав 3,5 балла, на третьей строчке расположился Вишванатан Ананд из Индии, заработав 3 балла. Замкнул четвёрку Бассем Амин из Египта, он набрал 1 балл.

Ранее Всемирная федерация шахмат (ФИДЕ) представляла этот новый вариант игры в шахматы, который тестируется именно на турнире в Касабланке (Марокко). Этот турнир организуют администрация города и фондовая биржа Касабланки с помощью партнёров и спонсоров.