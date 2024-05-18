Филиппо Ганна стал победителем 14-го этапа «Джиро д’Италия»

Итальянский велогонщик Филиппо Ганна из Ineos Grenadiers стал победителем 14-го этапа «Джиро д’Италия». Спортсмен проехал 31,2 холмистых километра за 35 минут и 2 секунды. Средняя скорость Филиппо на дистанции составила 53,4 километра в час.

«Я много страдал, я немного эмоционален здесь, но я действительно счастлив», — сказал Ганна на пресс-конференции.

«Джиро д’Италия» — одна из трёх крупнейших многодневных велогонок. Второе место занял Тадей Погачар, а третий результат показал Тимен Аренсман. Партнёр Ганны по команде, британец Герайнт Томас, показал сегодня четвёртый результат, что позволило ему обойти Дани Мартинеса и выйти на второе место в генеральной классификации Джиро-2024. Замкнул пятёрку лучших Люк Плапп.