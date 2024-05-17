Джонатан Милан одержал победу на 13-м этапе «Джиро д’Италия»

В пятницу, 17 мая, итальянский велогонщик команды Lidl-Trek Джонатан Милан выиграл 13-й этап «Джиро д’Италия». Это стало третьей победой итальянца на этапе.

Его команда отлично сработала, выведя его на последний километр, и Милан занял второе место, когда они огибали последний поворот. Казалось, что Фернандо Гавирия украдёт победу, когда он вырвался вперёд.

«Перед спринтом я был поставлен в идеальную позицию. Симоне Консонни начал лидировать за 400 метров до финиша. Впечатляет, как все в команде были настроены на спринтерский финиш. Я очень счастлив и горжусь своей командой. Здорово выиграть третий этап, но был момент, когда я оказался в конце пелотона и образовались эшелоны, наши парни проделали потрясающую работу, чтобы собрать нас обратно», — приводит слова Милана Reuters.

179-километровая гонка от Риччоне до Ченто — самый ровный этап «Джиро», а поскольку в субботу перед гонкой в горах пройдёт индивидуальная гонка на время, это дало возможность спринтерам взять ещё один этап.

На 13-м этапе вторым финишировал поляк Станислав Аниолковски, а Фил Баухаус — третьим.