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Нападающий «Кристалла» Бриштель назвал решающий момент в игре с «Локомотивом»

Нападающий «Кристалла» Бриштель назвал решающий момент в игре с «Локомотивом»
Игорь Бриштель
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Нападающий пляжного ФК «Кристалл» (Санкт-Петербург) Игорь Бриштель поделился мнением об исходе поединка за Суперкубок России. Спортсмен рассказал о том, какой момент стал решающим в игре.

«Во втором периоде, когда у нас появились моменты и «Локомотив» начал фолить. За счёт реализации фолов мы создали преимущество в два мяча, раскрепостились, начали увереннее играть и довели дело до победы», — приводит слова Бриштеля BSRussia.

Напомним, 18 мая в матче за Суперкубок России по пляжному футболу «Кристалл» одержал победу над «Локомотивом» со счётом 6:5. Главный тренер команды-победителя Анжело Ширинци подчеркнул, что успех в матче случился благодаря индивидуальному мастерству игроков петербургской команды.

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