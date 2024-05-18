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«Кристалл» завоевал Суперкубок России по пляжному футболу, обыграв московский «Локомотив»

«Кристалл» завоевал Суперкубок России по пляжному футболу, обыграв московский «Локомотив»
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Пляжный футбольный клуб «Кристалл» из Санкт-Петербурга стал обладателем Суперкубка России, обыграв в матче за титул московский «Локомотив» со счётом 6:5.

В составе победителей дубль оформил Остап Федоров (17-я и 31-я минуты), по голу в свой актив занесли Маурисиньо (4), Егор Ремизов (14), Родриго (15) и Дмитрий Фролов (23). За «Локомотив» забили Фелипе да Сильва (11 и 14), Алексей Макаров (21), Брендо (27) и Артём Волошин (31).

Напомним, «Кристалл» – действующий чемпион и обладатель Кубка страны, а «Локомотив» – финалист прошлогоднего национального первенства.

Стоит отметить, что Суперкубок проводится всего лишь в третий раз и обе команды выигрывали его по разу. В 2011 году «Локомотив» в двух матчах взял верх над «Крыльями Советов» из Самары – 8:3 и 10:6, а в 2018-м «Кристалл» обыграл московский «Локомотив» со счётом 4:3.

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