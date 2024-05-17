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В РУСАДА призвали рассмотреть вопрос о соблюдении в США требований ВАДА

В РУСАДА призвали рассмотреть вопрос о соблюдении в США требований ВАДА
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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова после заявления главы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольда Баньки об антидопинговой системе заявила, что в США должны рассмотреть вопрос о соблюдении стандартов ВАДА.

«Мировая антидопинговая система должна быть справедливой для каждого спортсмена, независимо от того, какую страну он представляет. Беспристрастной и с единым подходом к допинг-контролю: тестированию и вынесению санкций. Но если дела в США обстоят именно так, то это повод для рассмотрения вопроса о соблюдении стандартов ВАДА и конвенции ЮНЕСКО», — приводит слова Логиновой ТАСС.

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