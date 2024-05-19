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Галстян назвал дисквалифицированного Блиева главным кандидатом на медаль ЧМ

Галстян назвал дисквалифицированного Блиева главным кандидатом на медаль ЧМ
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Сегодня, 19 мая, завершился первый день чемпионата мира по дзюдо в Абу-Даби (ОАЭ), по итогу которого единственный, дальше всех зашедший по сетке Аюб Блиев был дисквалифицирован из-за применения запрещённого приёма.

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«Аюб был настроен только на победу, и всё шло очень хорошо — он выиграл три встречи, две из которых с очень титулованными спортсменами. Но допустил ошибку, которая, к сожалению, выбила его из турнира. Очень обидно, ведь совсем недавно он у Яна выигрывал, но, к сожалению, сегодня удача была на его стороне. Уверен, что, если бы не эта ошибка, он на 100% был бы сегодня с медалью, но правила есть правила», — приводит слова Галстяна ТАСС.

Напомним, чемпионат мира по дзюдо продлится до 24 мая. Завтра, 20 мая, дзюдоисты вновь поборются в весовых категориях до 66 и 73 кг, а также дзюдоистки в весе до 57 кг.

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