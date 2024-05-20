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«Я была просто счастлива снова оказаться там». Байлз — о победе на турнире в США

«Я была просто счастлива снова оказаться там». Байлз — о победе на турнире в США
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Американская гимнастка Симона Байлз прокомментировала победу на турнире U.S. Classic в многоборье в Хартфорде.

«Я была просто счастлива снова оказаться там, снова пройти через нервы, почувствовать адреналин. Я не могу пожаловаться на то, как прошла первая встреча», — приводит слова Байлз NBC.

Байлз, золотая медалистка Олимпийских игр 2016 года в многоборье и действующая чемпионка мира, была одной из трёх олимпийских чемпионок в многоборье, выступавших на соревнованиях — впервые за всю историю гимнастики.

U.S. Classic стал первым из трёх национальных соревнований а Америке, предшествующих Олимпиаде. Следующее соревнование — чемпионат США по гимнастике. Он начнётся 30 мая в Форт-Уэрте, штат Техас. На соревнованиях будет определена команда США из пяти человек, которая отправится в Париж.

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