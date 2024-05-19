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«Уровень немного упал». Президент Федерации водного поло России — о внутренних турнирах

«Уровень немного упал». Президент Федерации водного поло России — о внутренних турнирах
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Президент Федерации водного поло России Евгений Шаронов оценил уровень внутренних чемпионатов страны в отсутствие международных соревнований.

«Стараемся, чтобы уровень был как можно выше. Так как наши клубы сейчас не выступают на международной арене, уровень немного упал, но конкуренция всё равно хорошая. Мы два года подряд видим хорошие концовки чемпионата, прогресс команд, тренерские удачи. Хочется отметить объективное и хорошее судейство, на что мы обращаем большое внимание», — приводит слова Шаронова «Матч ТВ».

Российские ватерполисты пропустят Олимпийские игры в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир.

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