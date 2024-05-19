ЦСКА стал победителем мужской Суперлиги по гандболу в сезоне-2023/2024

Гандбольный ЦСКА стал победителем розыгрыша OLIMPBET Суперлиги сезона-2023/2024. В ответном матче суперсерии были повержены «Чеховские медведи». Счёт в игре — 30:27 (2-0 — счёт в серии).

OLIMPBET Суперлига. Финал. Второй матч

ЦСКА — «Чеховские медведи» — 30:27 (15:14) (Дзёмин — 8, К. Котов — 5; Гирик — 8, Садовский, Шишкарёв — по 6).

По итогам регулярного чемпионата ЦСКА и «Чеховские медведи» заняли две верхние строчки турнирной таблицы (40 очков и 38 очков в 22 матчах соответственно). При этом своё единственное поражение в регулярном сезоне армейцы потерпели именно от своего будущего соперника по финалу. Отметим, что ЦСКА одерживает победу в чемпионате России второй год кряду. В сезоне-2022/2023 второе место заняли «Пермские медведи», а бронза досталась «Чеховским медведям».