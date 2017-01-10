Юсков: главный старт сезона пройдёт на олимпийском стадионе в Корее

Российский конькобежец, ставший седьмым на чемпионате Европы в классическом многоборье в Херенвене, прокомментировал своё выступление, а также рассказал о расстановке приоритетов в текущем сезоне.«Я проделал большую работу и понимаю, что всё закономерно. Если посмотреть на сумму трёх дистанций, я был третьим, как и в предыдущие сезоны. Но с прошлого года начал больше специализироваться на более коротких дистанциях. Увы, я не Крамер, который не бегает 1000 метров. То, что я тренировал, — это совсем другое энергообеспечение, другие системы. Всё лето вообще не готовился к „десятке“.Очевидно, что Крамеру в многоборье нет равных. Свен — спортсмен очень высокого уровня и держит себя достойно, несмотря на негатив вокруг российской сборной, связанный с допинговым скандалом. Он всегда нейтрально высказывается, когда речь заходит о подобных вещах. Порой пресса за границей сильно нагнетает, а с его стороны я чувствую спортивное уважение. И я чувствовал поддержку болельщиков. Нигде такого не видел, чтобы спортсмены медленно бежали, а зрители на последнем круге так активно себя вели.Приоритеты мы уже расставили, и тренер об этом рассказывал. Конечно, в первую очередь будем готовиться к Олимпийским играм, которые пройдут в следующем году. В этом году нас ждёт чемпионат мира по дистанциям, которые моделируют Олимпиаду. Что касается подготовки к главным стартам, у нас рабочая обстановка, приоритет – более короткие дистанции. Прав я или нет – это мы увидим уже менее чем через месяц на олимпийском стадионе в Корее. Нас ждёт главный старт сезона», — рассказал Юсков в эфире программы «Все на матч».