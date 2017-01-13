Касперович: у Бабикова нормальное состояние, он готов стартовать

Главный тренер сборной России по биатлонурассказал о состоянии, который на последних метрах эстафетной гонки в Рупольдинге уступил победу норвежцу Эмилю Хегле Свендсену. 13 января российский спортсмен побежит спринтерскую гонку в Оберхофе.«Состояние у Бабикова нормальное, никаких проблем не видим. Была очень сложная гонка, но ничего страшного в этом нет. В четверг Антон провёл немного иную работу, классикой. Покатались, поработали. В принципе, он готов, но посмотрим, какое у него будет состояние в день гонки. Пока жалоб нет, и он готов стартовать», — сказал Касперович в эфире программы «Все на матч».