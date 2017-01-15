Просвирнова: я не планировала ехать на ЧЕ, а тут в первый день завоевала серебро

19-летняя россиянка, занявшая второе место на дистанции 1500 метров на чемпионате Европы по шорт-треку, прокомментировала свой успех.«Всё неожиданно получилось. Я вообще сначала не планировала ехать на этот чемпионат Европы, а тут в первый день получила серебряную медаль. Очень неожиданно для меня. Придало мне больше уверенности. Я опять вернулась в состояние соревнований. Надеюсь, это поможет мне на кубках мира и на чемпионате мира среди юниоров», — сказала Просвирнова в интервью программе «Все на матч».