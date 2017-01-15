Бобслеистка Сергеева: нас трудности не пугают, это соперницы боятся ехать в Сочи

Российская бобслеистка, завоевавшая вместе с разгоняющейсеребро чемпионата Европы, ставшее для спортсменок из России первой наградой ЧЕ в истории, прокомментировала это достижение.«Конечно, мы очень довольны. Я бы не сказала, что до гонки рассчитывала на серебро. Я вообще о медалях не думала. Думала о том, как хорошо проехать. Серебро — это больше того, на что я надеялась. Это неплохой потолок. Надеюсь, тем самым мы открыли дорогу к будущим медалям. Немки всё-таки очень сильны на родной трассе. Я очень довольна серебром. Думаю, наше серебро сейчас дороже золота.Перенос чемпионата мира? На самом деле трудности нас никогда не пугали. Это они боятся к нам в Сочи ехать. И это уже их проблемы. Пройдёт он в Германии, значит, будем бороться с немцами в Германии. Вся эта обстановка нас сплотила», — сказала Сергеева в интервью программе «Все на матч».