Российские бобслеисты остались без медалей чемпионата Европы

Немецкий экипаж Йоханнеса Лохнера одержал победу в соревнованиях четвёрок на чемпионате Европы по бобслею в Винтерберге (Германия), который совмещён с четвёртым этапом Кубка мира. Второе время по сумме двух попыток показала ещё одна немецкая четвёрка – экипаж Нико Вальтера. Бронзовым призёром стала четвёрка австрийца Бенжамина Майера.
Российская четвёрка Александра Касьянова (Алексей Зайцев, Алексей Пушкарёв, Максим Белугин) заняла четвёртое место. На пятом экипаж Алексея Стульнева (Ильвир Хузин, Василий Кондратенко, Роман Кошелев). Четвёрка Максима Андрианова (Пётр Моисеев, Руслан Самитов, Илья Малых) – седьмая в зачёте чемпионата Европы и восьмая на этапе Кубка мира.
Бобслей. Мужчины. Четвёрки. Винтерберг, Германия
Чемпионат Европы
1. Германия (Йоханнес Лохнер) – 1.48,95.
2. Германия (Нико Вальтер) – 1.49,40.
3. Австрия (Бенжамин Майер) – 1.49,42.
4. Россия (Александр Касьянов) – 1.49,60.
5. Россия (Алексей Стульнев) – 1.49,62…
7. Россия (Максим Андрианов) – 1.49,83.
Кубок мира. Четвёртый этап
1. Германия (Йоханнес Лохнер) – 1.48,95.
2. Германия (Нико Вальтер) – 1.49,40.
3. Австрия (Бенжамин Майер) – 1.49,42.
4. Россия (Александр Касьянов) – 1.49,60.
5. Россия (Алексей Стульнев) – 1.49,62…
8. Россия (Максим Андрианов) – 1.49,83.