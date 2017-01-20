Ковтун: значит, все проблемы только в голове. Я три сезона срываю соревнования

Серебряный призёр чемпионата Европы 2015 года, трёхкратный чемпион России по фигурному катаниюсообщил, что намерен продолжить работу с психологом, чтобы справиться со своими проблемами на соревнованиях. На прошедшем в Челябинске чемпионате России он занял третье место.«Продолжил ли работать с психологом? Да. Это очень тяжёлая работа, как оказалась, но она всё равно приносит свои плоды. В Челябинске я был абсолютно вменяемым, адекватно воспринимал ситуацию, видел всё, а раньше это не всегда получалось. Но в короткой программе у меня было сильное желание показать себя, и оно меня немного перекрыло. Надо было его немного усмирить и просто делать свою работу, а не пытаться что-то кому-то доказать.Значит, все проблемы только в голове. Я три сезона срываю соревнования. Естественно, у меня уже срабатывает некий автомат на ошибки. Его надо убрать. Это дико сложная работа, но мы её делаем. У меня теперь совершенно другая система тренировок, к которой тоже надо было привыкнуть. Сейчас я тренируюсь гораздо больше. Но эти моменты в голове… Они со временем должны уйти, и мы ведём над этим работу», — цитирует Ковтуна «Р-Спорт».