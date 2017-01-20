Мамиашвили: на ОИ надо не просто делать всё, что можешь, а ещё чуть-чуть больше

Президент Федерации спортивной борьбы Россииспустя пять месяцев после окончания Олимпийских игр–2016 вспомнил о конфликте спосле поражения спортсменки в схватке за бронзовую медаль олимпийского турнира по борьбе в весе до 63 кг.«Думаю, что это уже история. Конфликт, насколько я знаю, никак не повлиял на её позицию в сборной. Если Тражукова будет доказывать своей работой, что она лучшая, то она будет представлена в сборной. Я до сих пор переживаю тот случай. Для меня это колоссальный урок в том смысле, что при подготовке к Олимпиаде мы не смогли сделать так, чтобы спортсмены принимали этот турнир как самый важный в их жизни. Думаю, теперь мы будем в этом плане придерживаться более жёсткой позиции.Страна делает всё для спортсменов, чтобы они себя чувствовали комфортно. И спортсмены должны понимать свою ответственность перед страной. Поэтому надо не просто делать на турнире всё, что можешь, а ещё чуть-чуть больше. Это и разделяет спортсмена, который входит в историю, и просто участника. Быть может, я даже больше, чем спортсменка, хотел выиграть эту медаль», — приводит слова Мамиашвили «Спорт FM».